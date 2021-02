MARTINSICURO – I controlli delle Forze dell’Ordine hanno dato esito positivo nel fine settimana da poco passato.

I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno rintracciato in un casolare abbandonato un 36enne originario dell’Est Europa risultato responsabile di furto aggravato e condannato dal Tribunale nel 2014 per fatti commessi in provincia di Chieti.

L’uomo è stato rintracciato, a poche ore dal suo compleanno e arrestato. I militari l’hanno condotto nel carcere di Ascoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri indagano per trovare eventuali complici del 36enne che gli hanno fornito un giaciglio di fortuna nel casolare abbandonato.

