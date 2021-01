Il mister del Gubbio: “Le squadre come la Samb, costruite per vincere, ti castigano appena sbagli”- VIDEO

GUBBIO – Le parole dle mister del Gubbio Vincenzo Torrente: “La partita è tutta qui, nel primo tempo non abbiam concesso nulla, abbiamo sprecato il 2-0 e siamo stati puniti. Succede ma dovevamo chiuderla 2-0 o 3-0. Ma anche nel secondo tempo ci sono state ripartenze in superiorità numerica sbagliando l’ultimo passaggio”.

“Le squadre come la Samb, costruite pwr vincere, ti castigano appena sbagli. La parita, per come è andata, ci stava sicruamente il pari”.

Sull’episodio da rigore a fine primo tempo:”C’era, sembrava pallamano”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.