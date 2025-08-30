NOTE
830 tifosi rossoblu giunti da San Benedetto. Gubbio in maglia rossoblu, Samb che sfoggia la divisa da trasferta bianca con inserti rossoblu.
FORMAZIONI
GUBBIO (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Tommasini (84′ La Mantia), Fazzi, Carraro, Bruscaglin, Podda (75′ Signorini), Spina (58′ Niang), Zallu, Minta (58′ Ghirardello), Djankpata.
All. Domenico Di Carlo. A disp. Krapikatis, Galli, Tendardini, Baroncelli, Sportolaro, Hraiech, Conti.
SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (78′ Battista) Alfieri (89′ Bongelli), M. Toure, Konate, Scafetta (45′ Paolini), Marranzino (71′ Napolitano), Eusepi (89′ Sbaffo).
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Tataranni.
ANGOLI 6-3
AMMONITI 5′ Djankpata, 23′ Alfieri, 27 Podda, 42′ M. Toure, 63′ Zini
ESPULSI
CRONACA
2′ Primo squillo Samb, con un’azione in contropiede. Marranzino mette in mezzo un pallone insidioso per Scafetta che non riesce a inquadrare la porta.
5′ Calcio di punizione dal limite per la Samb, ammonito Djankpata per l’entrata in ritardo su Zini. Alfieri e Tosi sul punto di battuta.
6′ Calcia Alfieri, pericolosissimo! Bagnolini vola e devia il pallone che era destinato in rete.
15′ Fase di studio a centrocampo adesso tra le due squadre.
18′ Clamoroso miracolo di Bagnolini che chiude lo specchio ad Eusepi che aveva calciato in mischia da due passi.
19′ Gubbio in vantaggio. Cross di Spina per Zallu lasciato completamente solo dalla difesa, Orsini compie un grande intervento ma nulla può sul tap in vincente di Tommasini. 1-0.
20′ Si attende a convalidare il gol perchè l’arbitro è andato al FVS. Ma dopo la revisione la rete viene ufficializzata.
27′ TRAVERSA GUBBIO: cross da destra di Zallu per Tommasini, che prende il tempo a Pezzola e colpisce in pieno il montante. Samb che ora deve ritrovare sicurezza.
30′ Blitz del Gubbio a centrocampo, ma stavolta Tommasini non inquadra la porta dai 20 metri.
37′ Punizione Gubbio dalla trequarti, Podda mette in mezzo per l’ex Fazzi che di testa sfiora il secondo palo alla destra di Orsini. Gran pericolo.
39′ Ancora umbri pericolosi, Orsini chiamato agli straordinari per respingere il destro forte dal limite di Carraro.
40′ Corner Samb, Alfieri crossa per Zini che di testa mette sul fondo.
45′ PAREGGIA LA SAMB! Nel momento più difficile ecco la reazione dei ragazzi di Palladini. Cross d’esterno di Eusepi per Toure che di testa segna il gol del pari. 1-1.
45+3′ Check al FVS chiesto dalla Samb per un eventuale tocco con il braccio in area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. Finisce qui la prima frazione.
RIPRESA
45′ Paolini subito in campo al posto di Scafetta.
47′ Subito pericoloso Podda, destro da fuori sporcato in corner. Ammonito Palladini per essersi lamentato col quarto uomo riguardo la deviazioni.
55′ Ci prova Spina da lontano, ancora attento Orsini che devia in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.
56′ ANCORA ORSINI! Altro corner Gubbio, Minta sul secondo palo ci prova col sinistro ma il portiere classe 2006 la toglie sulla linea con un grande intervento di piede.
57′ Tiraccio di Marranzino col sinistro dal limite, palla in curva.
64′ Ammonito anche Zini per un fallo tattico a centrocampo.
66′ Altro corner eugubino. ORSINI CLAMOROSO! Tommasini da due passi di testa trova ancora la grandissima risposta del portiere rossoblu.
68′ Gli umbri chiedono il check al FVS per una trattenuta in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.
73′ Prova a farsi rivedere in avanti la Samb. Bella discesa di Zini sulla corsia di destra che prova il tiro in porta sul primo palo, reattivo Bagnolini. Sul proseguo calcia anche Napolitano neo entrato dal limite, ma la sfera termina debole e centrale tra le braccia del portiere di casa.
79′ Corner per la Samb, traiettoria insidiosa di Alfieri che Bagnolini alza sopra la traversa.
86′ Punizione dalla trequarti per la Samb guadagnata da Battista, ma non viene sfruttata a dovere.
90′ Concessi 6′ di recupero. Dentro Sbaffo e Bongelli per Eusepi e Alfieri.
90’+1′ Corner Gubbio. Carraro mette in mezzo, allontana Sbaffo.
90+5′ Cross di Battista per Sbaffo che commette fallo in attacco, gioco fermo.
90+6′ La Samb chiede il check al FVS per un eventuale fallo su Sbaffo nell’azione precedente.
90+7′ L’arbitro decide di non cambiare la sua decisione, fallo in attacco di Sbaffo. Finisce così Gubbio-Samb, 1-1.
