Ottavio Palladini: “Portare a casa un risultato positivo è buono, è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Siamo stati bravi, quando ripartivamo abbiamo sempre cercato di fargli male. Ad onor del vero per quello che ho visto in campo direi che il pareggio è stato un risultato giusto, contro una squadra forte, fisica, con giocatori importanti. Per essere la prima partita fuoricasa abbiamo retto bene. Abbiamo sofferto nei 5′ dopo il gol ma poi siamo stati bravi a non disunirci e andarla a pareggiare. Un risultato positivo contro una squadra difficile e ben allenata da mister Di Carlo, lo conosco bene è preparatissimo, per me è stato un onore affrontarlo e sapevo che sarebbe stata tosta. Sapevamo che avremmo sofferto, la Serie C è questa. C’è da dire anche che nel secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione, ma ci sta perchè siamo venuti qui a giocarci la partita a viso aperto. Siamo andati sotto nel nostro momento migliore. Io nervoso? La decisione finale di Sbaffo è difficile da valutare con un’immagine sola, secondo me era meglio prima perchè così si crea solo confusione. L’arbitro fa fatica a cambiare decisione se ha a disposizione una telecamera sola, a menochè non sia un abbaglio veramente clamoroso. Comunque tutte le partite saranno maschie e difficili, noi siamo una squadra giovane ma ho visto il giusto piglio. Calciomercato? Se ci sarà l’occasione la coglieremo, ma dev’essere un giocatore forte. Forse per caratteristiche ci manca una seconda punta rapida e veloce”.

Alessandro Dalmazzi, Samb: “Partita molto aperta, entrambe le squadra hanno avuto occasioni. Il pareggio penso sia il risultato giusto. Sicuramente quanto subisci goal significa che qualcosa non è andato, lo rivedremo sicuramente. Gli errori servono per crescere ma anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra. In una partita così aperta ci sta concedere qualcosa ma nel secondo tempo lo abbiamo permesso solo su calcio piazzato. Le occasioni ci sono sia da una parte che dall’altra, dobbiamo essere bravi noi a sfruttare le nostre. Il punto ce lo prendiamo, dobbiamo continuare su questa strada”.

Christian Tommasini: “Peccato perchè potevamo fare i tre punti se avessimo sfruttato meglio le occasioni, ma comunque va bene così per essere la seconda partita. Vedo un gruppo che ha fame e valori, tutti insieme puntiamo a fare un buon campionato. Il tasso tecnico si è alzato, abbiamo giocatori bravi e mentalizzati. Quello che devo fare io è segnare, gli attaccanti si giudicano per i gol, oggi ho avuto due occasioni, una l’ho segnata l’altra ho preso la traversa. Rigore su di me? A mio avviso è clamoroso ma non c’era la telecamera adatta per rivederlo al FVS”.