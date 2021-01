La società rossoblù sta organizzando degli allenamenti congiunti con altre formazioni marchigiane in ossequio alle disposizioni emanate dalla federazione. Un altro versante sul quale si sta lavorando senza sosta è quello delle dirette streaming.

PORTO SANT’ELPIDIO – Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato di serie B2 di pallavolo femminile e in casa De Mitri – Energia 4.0 c’è grande fermento. In un clima di fervente attesa, le atlete stanno continuando a lavorare agli ordini di Daniele Capriotti e del suo staff di allenatori e preparatori, come stanno facendo ininterrottamente ormai dalla fine di agosto, fatte salve un paio di settimane di stop nel mese di novembre.

Per approcciarsi meglio al campionato, la società rossoblù sta organizzando per i prossimi giorni alcuni allenamenti congiunti con altre formazioni marchigiane, in ossequio alle disposizioni emanate dalla federazione. Un altro versante sul quale si sta lavorando senza sosta è quello delle dirette streaming.

Già da tre campionati, infatti, le partite in casa (che si disputano alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio) e quelle in trasferta vengono mandate in onda sui canali social societari, esigenza che quest’anno sarà ancora più importante, poiché le partite si giocheranno a porte chiuse e quindi in totale assenza di pubblico.

La dirigenza sta organizzandosi per mettere a disposizione della propria tifoseria le immagini delle partite della De Mitri – Energia 4.0, gare alle quali sarà possibile assistere anche su Fermo Tv, canale 211 del digitale terrestre, media partner ufficiale della società per questa stagione agonistica.

Infine, Giulia Tiberi è stata riconfermata capitana delle rossoblù. L’atleta made in Volley Angels Project, classe ’98, che ha avuto diverse richieste da formazioni di B1, anche per quest’anno rivestirà l’importante carica in campo. Una fiducia che Tiberi ha guadagnato sul campo con le sue prestazioni sempre corrette e leali e con il suo comportamento nello spogliatoio, dove è una delle leader di maggior spessore.

