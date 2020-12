MONTEPRANDONE – Tragica fatalità nell’entroterra, nella giornata del 15 dicembre.

A Centobuchi, in zona San Donato, un 55enne del posto è deceduto a causa, secondo le prime indiscrezioni, di un malore fatale mentre era alla guida di un furgone. Il mezzo è uscito fuori strada.

Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per i soccorsi purtroppo vani. Sul luogo per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità i carabinieri locali e gli agenti della Polizia Municipale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.