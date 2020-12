GROTTAMMARE – Ricorre quest’anno il 140° anniversario della costituzione (1880-2020) dell’Istituzione Povera Costante Maria, un ente benefico originato grazie al lascito testamentario dell’Avvocato Giuseppe Ottaviani e del Parroco Don Augusto De Angelis, che destinarono un rilevante patrimonio immobiliare allo scopo di assicurare sostegno ed aiuto alle famiglie disagiate di Grottammare, attraverso l’erogazione di servizi gratuiti di istruzione e formazione professionale per minori di sesso femminile, in un periodo storico in cui le opportunità per il mondo femminile erano notevolmente ridotte.

Da allora la scuola è stata sempre aperta per le fanciulle di Grottammare, negli anni più recenti trasformata in doposcuola e con in più un’ampia offerta di attività ricreative, sportive, artistiche e di formazione professionale, sempre completamente gratuite.

Per festeggiare questa importante ricorrenza il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione ha deciso di realizzare un volume che, partendo dalle storie familiari di alcune allieve della scuola e passando attraverso le vicende dei tanti anni trascorsi, renda omaggio ai fondatori per il dono ricevuto e metta in luce l’importante ruolo che l’Ente ha avuto per le giovani di diverse epoche fino ai giorni attuali.

Il libro dal titolo “La scuola del castello. Storie, canzoni e… macchie d’inchiostro” è frutto di un grande lavoro di ricerca, basata fu fonti orali, fotografiche e documentarie, dell’ex alunna Ermanna Zarroli, oggi professoressa in pensione, che, dopo molti anni dedicati alla ricerca di musica tradizionale (è conosciuta al pubblico per il duo “I Menestrelli” con il quale si esibisce insieme al marito Antonio Cameli), corona il suo percorso con la scrittura di questa raccolta di memoria storica, dedicato a tutte quelle donne che hanno fatto parte della storia dell’Istituzione e del paese.

Dichiara l’autrice: “Me le portavo nel cuore e durante il silenzio del lockdown mi hanno fatto compagnia e le ho ripercorse con commozione: le storie raccontate nel mio libro sono storie prevalentemente di donne scritte con un linguaggio delicato che ne fa risaltare la forza. Storie che si diramano dall’antica scuola che sorge accanto ai ruderi del castello di Grottammare, dove pare di sentire ancora il vocio festoso delle bambine di un tempo che, grazie a quell’istruzione di base, si sono avviate verso una maggiore consapevolezza. Dai ricordi tramandati e vissuti e dalla preziosa memoria di persone che ho ascoltato e che con gioia e nostalgia le hanno condivise con me, ho raccolto queste storie, che sono sì personali e locali, ma che si intrecciano con la grande storia nazionale, dalle migrazioni, l’analfabetismo, i traumi della guerra, la povertà, fino all’entusiasmo di un’Italia che cambia, che lotta per i propri diritti e pian piano migliora le sue condizioni di vita”.

Il tutto accompagnato da un’ampia documentazione fotografica e da una colonna sonora fatta di canzoni che si inseriscono nei racconti come entrano nelle nostre vite avvolgendo emozioni di ieri e di oggi. Ho scritto questo libro in cui molti ritroveranno, con un pizzico di nostalgia, qualcosa di sé, da condividere con i più giovani per raccontare il cammino che ci ha portato fin qui e dare valore a quello che oggi siamo e abbiamo.

“Nonostante il periodo molto difficile, i 140 anni dell’istituzione Povera Costante Maria non potevano non essere ricordati – dichiara il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini – Una istituzione che nacque giovane, rivolta alle giovani donne, con un orizzonte di lungimiranza puntato sulla formazione e sull’emancipazione delle fanciulle grottammaresi . Questo libro di Ermanna ne racconta la storia dall’interno, seguendo i fili di tante ragazze che nell’istituzione sono cresciute e sono diventate donne. In filigrana, si potrà leggere la storia di Grottammare e quella della nostra nazione, lungo decenni che nonostante i limiti hanno consentito progressi sociali ed economici evidenti per tutta la popolazione”.

Le copie sono disponibili presso la cartolibreria “Il mondo dei servizi” via Marconi, 39 Grottammare, con un’offerta di 10 euro per sostenere l’attività dell’Istituzione Povera Costante Maria.

In alternativa è possibile contattare Ermanna 331 955 7961 o Mariella 349 837 2151

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.