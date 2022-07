SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Venerdì 15 luglio alle ore 21 presso il Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto, l’Utes presenterà uno spettacolo in memoria di Franco Tozzi, scomparso lo scorso aprile.

Tozzi ha raccontato San Benedetto attraverso le sue immagini storiche, alcune delle quali inedite, raccolte nel libro fotografico “Come sei cambiata” e in diversi documentari tra cui ricordiamo “Una vacanza indimenticabile a San Benedetto del Tronto”. Un’opera imponente quella di Franco Tozzi che ha raccolto migliaia di fotografie, di cui alcune veramente rare. Con l’ausilio tecnico del figlio Fabrizio, ha realizato 4 Ddv raccolti in un cofanetto, per la durata complessiva di 3 ore e mezza.

Un vero e proprio itinerario nella memoria storica è quello proposto dall’Utes, che passa attraverso le immagini raccolte da Franco Tozzi in due iserti filmati tematici, le coreografie di Lucilla Seghetti , la poesia in vernacolo e la musica dei Menestrelli, duo grottammarese composto da Tonino Cameli ed Ermanna Zarroli. Quest’ultima è anche l’autrice del libro “La taverna di Bacco e Venere” che raccoglie i pensieri scritti sulla carta paglia dagli avventori della storica”Osteria Bacco”, divenuta in seguito “Taverna Baccus” nel borgo antico di Grottammare alta.

L’ingresso è libero, vivamente consigliata la prenotazione al numero 0735781465 per il fisso o al 347651180 per il mobile.