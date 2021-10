Arrivati poi al momento istituzionale, un toccante video ha introdotto la premiazione del Grottammarese dell’Anno 2020, il Dottor Antonello Maraldo. “Per il lavoro svolto per la comunità in questo anno così particolare, quello dell’emergenza sanitaria dovuta a questa pandemia mondiale” così ha esordito il Sindaco Enrico Piergallini, “…e per il suo amore spassionato verso la nostra Grottammare”, ha continuato il cavalier Tullio Luciani, Patron dell’evento, mentre nelle mani del commosso premiato venivano consegnati una pergamena con la motivazione della premiazione, accolta all’unanimità dalla Commissione del Premio come ricordato dal vicesindaco Alessandro Rocchi ed il bel quadro dell’artista Paolo Piunti, grottammarese ed amico dello stesso vincitore dell’ambìto premio. “Un ringraziamento a tutta l’associazione per il lavoro svolto, che si dedica all’intrattenimento della nostra cittadina sempre al massimo delle proprie energie da trent’anni e alla fattiva collaborazione per questa riuscita serata con l’Amministrazione Comunale e con la Confcommercio di Ascoli Piceno”, così ha concluso sul palco il Presidente dell’Associazione Alessandro Ciarrocchi mentre venivano ringraziati anche tutti gli elementi dello staff che lavoravano dietro le quinte, Rosina Bruni, Giuseppe Concetti, Nicolas Abbrescia, Mario Paoletti, Maurizio Troli, Angelo e Laura Carestia, Domenico Valentini, tutti gli altri associati, tutto lo staff del service di Cristiano Cappella ed un Valter Assenti chiamato in causa proprio dal premiato sul palco per il “suo ruolo prezioso, poco visibile ma molto efficace ed estremamente professionale”.