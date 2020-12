Parla l’allenatore del Matelica: “Noi non abbiamo pressioni? Per certi versi più pressioni a Matelica che a Palermo” VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gianluca Colavitto, allenatore del Matelica commenta l’importante vittoria dei suoi per 3-2 a San Benedetto. “Abbiamo dimostrato di poterci essere in questa categoria. Non c’è pressione a Matelica? La società non ti fa mancare niente, anche il singolo tifoso conta e per me c’è più pressione a Matelica che a Palermo”.

Sulla gara: “Abbiamo giocato bene sia nel primo che nel secondo tempo. Devo dire che abbiamo sviluppato gioco dal 1′ al 90′”.

