RIMINI – La Progetto Ritmica di San Benedetto festeggia i suoi primi dieci anni di attività con podi e medaglie al Campionato nazionale FGI Silver svoltosi a Rimini nell’ambito della manifestazione “Ginnastica in Festa“. Le atlete guidate dalle tecniche Margarita Ashchenkova, Silvia Capacchietti e Inna Reshetnyak hanno partecipato alle competizioni individuali e di squadra di tutti e cinque i livelli del campionato, riportando tre titoli nazionali.

Nel livello LE della categoria Allieve, infatti, Matilde Piergallini si è laureata campionessa nazionale nella specialità cerchio e quarta nella classifica assoluta. Stesso risultato per Vanessa De Angelis nel livello LC nella categoria Senior (specialità clavette) e per Alexandra Canala nella categoria Allieve nella specialità nastro. Gaia Marsili si è aggiudicata il titolo di vicecampionessa nella specialità cerchio ed è arrivata quinta al nastro, mentre nel livello LDdella categoria Senior terzo gradino del podio per Chiara Andreoni nella specialità fune.

Per la categoria Junior settimo posto alle clavette per Elena Solustri e seconda piazza al nastro e quinta alla fune per Anna Lelii tra le Allieve. Nella gara della Serie D la squadra composta da Elena Solustri, Chiara Andreoni e Vanessa De Angelis si si è aggiudicata un ottimo quinto posto. Buoni risultati sono arrivati anche da Timea Tarulli, Sofia Gilmaier, Asia Brandimarti, Chiara Iachini, Sofia Capparè (la più giovane delle atlete in gara), Emma Di Berardino e Giorgia Quaglia, mentre nella gara d’insieme la coppia composta da Sofia Ciotti e Gaia Marsili si è classificata ottava. Per il livello LA le ginnaste Sara Paci, Poliukh Kristina e Matilde Poloni (alla loro prima esperienza nazionale) si sono piazzate tra le prime venti su 98 ginnaste nella classifica della specialità palla.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.