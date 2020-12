SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Mentre le altre forze politiche sono affannate alla ricerca di collocazioni elettorali noi di Centro Civico Popolare mettiamo a tema i problemi che la gente percepisce come critici ed urgenti”: così inizia una nota del consigliere comunale Domenico Pellei, che accompagna due interrogazioni al sindaco, presentate per il prossimo consiglio comunale.

“Riguardano la fruibilità pubblica del Parco di Villa Laureati e l’attuale stato di abbandono dello chalet Medusa. Due problematiche concrete delle quali ci facciamo voce per conto di cittadini che da più parti ce le hanno sollecitate; aspettiamo il riscontro dell’amministrazione” scrive Pellei.

Qui leggi l’interrogazione sul parco di Villa Laureati dove Pellei chiede “se non sia opportuno, proprio in questa fase, avviare una trattativa con la proprietà per ipotizzare e valutare, negli interessi di tutti, le soluzioni che possano portare a rendere il Parco di Villa Laureati un’area verde pubblica accessibile a disposizione della cittadinanza“.

2020.11.25 Interrogazione Parco Laureati

Qui l’interrogazione sullo Chalet La Medusa “per sapere se è a conoscenza di quali sono i programmi ed i tempi dell’attuale legittimo conduttore della struttura relativi all’eventuale ripristino della funzionalità, del decoro, della

sicurezza e dell’attività dello chalet”.

Pdf: Interrogazione Chalet Medusa

