Sono 93 le concessioni nel comune piceno: tempo per avviare la procedura di estensione fino al 15 novembre

GROTTAMMARE – E’ fissato al prossimo 15 novembre il termine per presentare la richiesta di estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033.

Il servizio Demanio invita i titolari di concessione demaniale – 93 sul territorio comunale – ad attivare la procedura, presentando l’istanza di estensione tramite il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, scaricabile direttamente dalla pagina principale.

La domanda va consegnata allo sportello del Protocollo del Comune di Grottammare o spedita via Pec all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it entro la data di scadenza.

Il Comune ha dato attuazione alla procedura di estensione delle concessioni sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa come indicato dalla Legge 145/2018. La norma, infatti, ha introdotto il prolungamento di ulteriori 15 anni dei titoli concessori per i quali era stata fissata in precedenza la scadenza al 31 dicembre 2020.

Gli uffici comunali invitano alla corretta e completa compilazione del modulo, che costituisce il passaggio necessario e obbligatorio per poter procedere all’estensione del titolo concessorio.

