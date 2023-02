SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentate alla Commissione Sviluppo Economiche e Commercio, le modifiche al regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio.

E’ stato fatto un giro di vite per stanare i morosi, inserendo una norma che impedisce il rilascio o il rinnovo della concessione l’esistenza di morosità del richiedente o da parte di terzi che richiedono l’autorizzazione per conto di chi non è in regola con i pagamenti.

Nel caso del mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata del 30% del canone non versato, versato parzialmente o versato in modo tardivo.

Per venire incontro ai commercianti ambulanti, che hanno avuto un periodo di sospensione durante il Covid, che con il Canone Unico Patrimoniale si sono visti raddoppiare la tariffa del suolo pubblico, il comune ha pensato di fare un piccolo sconto del 10% passando dai 48 ai 43 centesimi di Euro al giorno per metro quadro.

Per quanto riguarda invece gli spazi espositivi alll’esterno dei negozi la tariffa scende da 2,88 Euro ad 1,20 Euro. I mancati introiti verranno compensati da un aumento di 5 centesimi al metro quadro perr le imprese edili che , complessivamente, occupano superfici maggiori per periodi più lunghi.