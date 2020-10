SANT’ELPIDIO A MARE – Blitz antidroga in questi giorni nel Fermano.

Mini-piantagione di marijuana in casa e non solo: nei guai un individuo.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo dichiarano in una nota stampa diffusa il 23 ottobre: “A Sant’Elpidio a Mare è stato eseguito un decreto di perquisizione concesso dalla Procura di Fermo a casa di una persona del luogo (classe 1977 e già noto alle Forze dell’Ordine) attenzionata dai militari locali, è stata rinvenuta una piantagione di marijuana consistente in 18 piante di cannabis in piena fioritura con materiale idoneo alla coltivazione, irrigatori e lampade infrarossi. Rinvenute anche delle spade, del tipo katana e un tirapugni. Pure un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

“Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed è scattata la denuncia per le detenzione illegale di sostanze stupefacenti e strumenti atti ad offendere (non era legittimato al possesso) alla Procura di Fermo” concludono dall’Arma fermana.

