PORTO SANT’ELPIDIO – Volley Angels Project ha ottenuto un importante riconoscimento federale: per il quinto biennio in diciotto anni di attività, la società rossoblù è stata insignita dalla Fipav del certificato di qualità che in questa occasione, per la prima volta, è di colore Argento, che contrassegna un’ulteriore qualità.

Per una società che svolge attività unicamente nel settore femminile è un motivo di grande orgoglio, soprattutto se si pensa che per dieci anni sui sedici di esistenza del certificato federale, Volley Angels Project ha convinto tutti gli addetti ai lavori sulla bontà del proprio lavoro sul settore giovanile, del quale adesso fa parte anche Angels Lab. E va anche detto che, da quando la Fipav ha rilevato i dati, i numeri dei partecipanti al settore giovanile rossoblù sono cresciuti, anche in questo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia. Proprio per dare risposte chiare e operative alle esigenze delle famiglie del territorio di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, colpite in questo momento di difficoltà, Volley Angels Project ha risposto offrendo un prodotto di qualità e di alta valenza sociale.

Il certificato Argento è frutto del lavoro quotidiano svolto dal direttore tecnico Daniele Capriotti, dai tecnici Attilio Ruggieri, Lorenzo Ciancio, Luigina Di Ventura, Anita Garagliano, Daniele Ercoli, Domenico Conforti, Marco Sbernini, Stefania Troli, Laura Pompei, Nuala Abbiati, Stefano Macchini, Nina Vallesi e dal fisioterapista e osteopata Nazario Fares, coordinati dal presidente Sandro Benigni, dal direttore sportivo Fulvio Taffoni e da tutti i dirigenti.

Il certificato Argento è stato consegnato nelle mani del direttore tecnico Daniele Capriotti, nel corso della cerimonia conclusiva del “Trofeo Energia 4.0” dal presidente del comitato territoriale Ascoli-Fermo della Fipav, Fabio Carboni.

