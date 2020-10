SANT’ELPIDIO A MARE – Carabinieri in azione nel Fermano negli ultimi giorni.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo domiciliato in una casa terapeutica a Sant’Elpidio a Mare.

“E’ stato condannato in via definitiva per estorsione aggravata dalla Procura di Tivoli. 6 anni e 4 mesi di reclusione, fatti commessi a gennaio 2018 e trasferito, quindi, nel carcere di Fermo” concludono dall’Arma fermana.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.