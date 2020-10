GROTTAMMARE – A Grottammare dalle ore 9:30 di domenica 11 ottobre fino alle ore 19 si terrà una campagna di informazione e di prevenzione rivolta alla popolazione sul rischio ALLUVIONE, su iniziativa del Dipartimento di Protezione Civile e a cura dei comunicatori volontari della Misericordia di Grottammare.

Viste le restrizioni per il periodo emergenziale covid-19 la campagna Io Non Rischio 2020 verrà svolta on-line e sarà possibile al cittadino collegarsi e interagire attraverso la Pagina Facebook IO NON RISCHIO 2020 GROTTAMMARE e rivolgendo curiosità e quesiti nel sistema di messaggistica WhatsApp integrata o anche Messenger che troverete direttamente sulla pagina.

Oltre alle buone prassi in caso di emergenza idraulica ed idrogeologica, sarà possibile ascoltare dalla voce dei vari relatori municipali, del volontariato dei gruppi comunali e della Misericordia i punti critici dell’emergenza alluvionale nel territorio attraverso racconti, suggerimenti e spiegazioni sul funzionamento della macchina della protezione civile, unitamente all’invito a chiunque ad avvicinarsi al mondo del volontariato di Protezione Civile come forma di cittadinanza attiva e di amore per la propria comunità: a tal fine verranno proposte sulla pagina Facebook specifica video interviste sintetiche ed esaurienti.

Presentiamo il programma della giornata:

ore 9.30 Saluti del Capo Dipartimento di Protezione Civile

ore 9.45 Saluti del Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini

ore 10 L’attivazione del sistema di emergenza comunale di Protezione Civile (relatore il Sindaco di Grottammare)

ore 10.30 Le insidie del fiume Tesino (relatore Bruno Talamonti – Consigliere Comunale di Grottammare delegato alla Protezione Civile)

ore 11 Il Torrente sotterraneo del Lungomare di Grottammare (relatore Bruno Talamonti – Consigliere Comunale di Grottammare delegato alla Protezione Civile)

ore 11.30 Memoria storica degli eventi alluvionali a Grottammare (relatore Bruno Talamonti – Consigliere Comunale di Grottammare delegato alla Protezione Civile)

ore 12 Diretta Facebook con l’illustrazione delle buone prassi in caso di evento alluvionale (conducono i Comunicatori di Io Non Rischio della Misericordia di Grottammare)

ore 15.30 Diretta Facebook con l’illustrazione delle buone prassi in caso di evento alluvionale (conducono i Comunicatori di Io Non Rischio della Misericordia di Grottammare)

ore 16 Il ruolo del Volontariato nella Protezione Civile: i Gruppi Comunali e l’invito ad avvicinarsi a questo mondo (relatore Andrea Sebastiani – Referente provinciale AP dei Gruppi Comunali e ViceCoordinatore del Gruppo Comunale di Grottammare)

ore 16.30 Il ruolo del Volontariato nella Protezione Civile: il caso delle Misericordie e l’invito ai cittadini a fare questa esperienza (relatore Alessandro Speca, Presidente della Conferenza Interregionale Misericordie Abruzzo Marche Molise e Governatore della Misericordia di Grottammare) [seguiranno le testimonianze dei Volintari della Misericordia]

ore 17 La Protezione Civile della Regione Marche: struttura organizzativa e operativa (tutorials di vari Funzionari regionali)

ore 18.30 Giochi e Quiz per misurare il livello di apprendimento da parte dei cittadini partecipanti a Io Non Rischio 2020

ore 19 chiusura della campagna informativa Io Non Rischio 2020 Grottammare e saluto dei comunicatori della Misericordia di Grottammare ai partecipanti.

Pertanto invitiamo i cittadini di Grottammare e dei comuni del territorio a collegarsi domenica 11 ottobre al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/Io-Non-Rischio-2020-Grottammare-110136664186499/ e ad interagire sulla Pagina Facebook.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.