GROTTAMMARE – Torna in versione autunnale la Tandem dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Ascoli Piceno e Fermo. La cicloturistica, giunta alla 23/a edizione, si terrà domenica 27 settembre.

Partenza dalla sede dell’Uici provinciale presso l’Officina dei Sensi, ad Ascoli: gli equipaggi misti sono composti dal guidatore vedente e dal passeggero non vedente. Pedaleranno per 45 chilometri alla volta della Salaria per raggiungere il mare, destinazione Grottammare, dove si terrà la premiazione.

“La Tandem è un importante momento di socializzazione, sport e integrazione che quest’anno è riuscito a superare anche le difficoltà legate al Covid” spiega la presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini.

Annunciati in partenza 12 equipaggi, meno rispetto al passato a causa del Covid. Per il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e l’assessore Monica Pomili, “sarà un’edizione speciale ed emotivamente particolare poiché, dopo momenti di limitata socialità, questo è il primo evento durante il quale si potrà tornare a stare insieme, in completa sicurezza”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.