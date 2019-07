GROTTAMMARE – Una pedalata di 45 km da Ascoli Piceno a Grottammare con lo scopo di unire le persone disabili della vista e normodotate in un unico obiettivo: arrivare insieme al traguardo trascorrendo una giornata nella condivisione di emozioni e nella riscoperta dei sensi vicarianti.

Si è così tenuta, domenica 7 luglio la XXII edizione della passeggiata in tandem per non vedenti, con una importante partecipazione e risonanza nel nostro territorio, infatti hanno partecipato ben 24 equipaggi provenienti da varie parti di Italia (Roma, Firenze, Ancona, Pesaro e Senigallia) che dalla sede del centro polifunzionale Officina dei sensi si è diretto verso la meta Piazzale kursaal di Grottammare, dove alla presenza del Sindaco Piergallini e dell’assessore alla politiche sociale Pomili si è svolta la premiazione. L’edizione di quest’anno è stata dedicata a Carlo Malloni, un nostro giovane socio che ci ha lasciati prematuramente, a lui la sezione UICI di Ascoli Piceno e Fermo ha dedicato una targa, consegnata, nell’occasione, al suo più caro amico Simone Giacomelli.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al Comune di Grottammare, al comune di San Benedetto del Tronto di Ascoli Piceno, alla Sezione Della protezione Civile di Colli del Tronto e al suo sindaco che, come ogni anno , hanno accolto il corteo con un delizioso buffet. Grazie alla partecipazione della Croce azzurra di Montalto delle Marche e all’Associazione Ciclismo Piceno che ha supportato tecnicamente e moralmente tutta l’organizzazione attraverso l’esperienza dei professionisti.

Questa tandem sarà da spunto per importanti progetti di integrazione sportiva.

