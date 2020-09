Qui le notizie di ieri, 14 settembre

ORE 18.30 “Nelle Marche 2/3 degli istituti superiori e quasi tutte le scuole in presenza. Il restante didattica mista”

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 15092020 ore 18

ORE 17.30 “Ospedale ed emergenza Covid a Giulianova, così non va sindaco Costantini”

ORE 17 Clienti e titolari senza mascherina, bar chiusi 5 giorni e multa da 400 euro

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

19 ricoverati in totale, due in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 15092020 ore 12

ORE 15 Covid, Abruzzo: 18 casi nelle ultime 24 ore, 3 nel Teramano. Zero decessi

ORE 12 Spiagge libere a San Benedetto, oltre 66 mila prenotazioni. I litorali più e meno richiesti

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1259 tamponi: 736 nel percorso nuove diagnosi e 523 nel percorso guariti.

Il Gores afferma: “I positivi sono 14 nel percorso nuove diagnosi. 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 1 in provincia di Fermo”.

Questi casi comprendono 4 rientri dall’estero (Albania e Francia), 5 contatti stretti di casi positivi, 1 soggetto sintomatico, 1 contatto domestico, 1 caso riscontrato in una Casa di Cura e 2 casi in fase di verifica.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 15092020 ore 9 revAS

