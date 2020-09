Tra le iniziative proposte e organizzate dalla commissione sanità e rese note in conferenza stampa il primo agosto scorso, c’erano anche, in vista della riapertura delle scuole, due conferenze rivolte alla cittadinanza per diffondere ulteriori informazioni utili alla prevenzione. La prima tenuta dal responsabile regionale della task force contro il Covid-19 prof. Giustino Parruti e l’altra dal responsabile del reparto malattie Infettive dell’ospedale di Teramo dr. Pierluigi Tarquini. Il prof. Parruti aveva già dato la disponibilità per venerdì 11 settembre, ma il sindaco ha deciso senza relazionarsi con la commissione di annullare l’importante evento.

Inspiegabilmente, e senza avvisare né il presidente né la commissione sanità, qualche giorno fa è stata organizzata una visita dell’assessore regionale alla sanità Verì e del direttore generale della ASL di Teramo Di Giosia al nostro ospedale. In quella circostanza sono state espresse generiche rassicurazioni sul futuro dell’ospedale giuliese. In realtà in commissione era stato deciso che avremmo dovuto invitare in consiglio comunale il presidente Marsilio e l’assessore Verì con lo scopo di ottenere un tavolo di lavoro per approfondire tra regione e Comune la argomentata proposta di ospedale di primo livello nell’ambito della rete ospedaliera provinciale, approvata lo scorso anno all’unanimità in consiglio comunale. Ma dopo un anno ciò non è stato ancora ottenuto dal sindaco. Eppure l’assessore Verì, nel corso del suo intervento nell’aula magna dell’ospedale, ha detto che occorre costruire una rete ospedaliera ben strutturata e che gli addetti alla sanità locale hanno il compito di dire come realizzarla.