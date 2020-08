SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quarto colpo di mercato per la Sambenedettese Basket: firma l’ala Cristian Popa.

Classe 1998, di nazionalità rumena, ha disputato l’ultima stagione nel Csm Foscani, squadra del massimo campionato rumeno.

Queste sono le sue prime parole da giocatore rossoblù: “Sono molto felice di far parte di questo progetto. Ringrazio il Presidente della Sambenedettese Basket e tutti i dirigenti. Non vedo l’ora di giocare davanti e per i nostri tifosi. Ringrazio Coach Minora per questa opportunità, non vedo l’ora di essere a San Benedetto per iniziare la stagione”.

