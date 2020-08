GROTTAMMARE – Nei momenti difficili bisogna rimboccarsi le maniche: questo vuol dire amare il proprio lavoro. Per questo il Cinema Margherita, curatore della rassegna Cinema in Giardino in collaborazione con il Comune di Grottammare dal 3 al 31 agosto, ha lavorato ad un programma intenso.

Ci sarà il regista Francesco Amato, vedremo in anteprima e poi prima visione il film più atteso dell’anno premiato a Berlino con l’Orso d’argento ad Elio Germano, come in prima visione sarà l’atteso film ‘Oneward – Oltre la magia’.

Molte le anteprime: ‘La candidata ideale’ che sarà presentato al prossimo Festival di Venezia 77, ‘La piazza della mia città-Lo stato sociale’ un docu-film su uno dei gruppi italiani tra i più amati , ‘Sola al mio Matrimonio’ e due film presentati direttamente dalla distribuzione come ‘Cosa resta della rivoluzione’ e ‘Corpus Christi’.

Molti sono poi i film imperdibili che verranno riproposti come Favolacce dei f.lli D’Innocenzo, ‘Gli anni più belli’ di Muccino, ‘Trolls 2’, ‘Frozen 2’ e ancora altri.

La gente ha voglia di tornare al cinema e lo ha dimostrato partecipando con entusiasmo alle proposte di luglio. Oggi è più che mai importante la partecipazione del pubblico affinché certe realtà continuino ad esistere.

Allo spettatore sarà richiesto un po’ di pazienza per rispettare le normative anti-contagio, è un tempo nel quale dobbiamo essere prudenti senza vietarci, però, nulla di ciò che ci piace. L’arte può traghettarci in questo tempo incerto per acquisire quella consapevolezza che può renderci migliori e capaci di ricostruire.

Il biglietto sarà di 5,50 euro interi , 4,50 euro i ridotti; prime visioni e anteprime 7 euro interi e 5 euro ridotti. Abbonamenti da 20 euro per 5 spettacoli. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on -line su www.cinemamargherita.com oppure www.cinemaingiardino.

Programma:

Lunedì 3 agosto, Grottammare ore 21,30- Hammamet di Gianni Amelio (ITA, 2020, 126’)

Craxi ha lasciato l’Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato. Sono gli ultimi giorni di una parabola umana e politica.

Candidato 4 nastri d’argento.

Martedì 4 agosto, Grottammare ore 21.30 – Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen (USA, 2019, 92’)

Una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città.

Mercoledì 5 agosto, Grottammare ore 21,30 – Favolacce di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo ( ITA, 2020, 98’)

Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all’interno di una comunità di famiglie, in un mondo apparentemente normale.

Miglior sceneggiatura festival di Berlino 2020

Giovedì 6 agosto, Grottammare ore 21,30 – Trolls World Tour di Walt Dohrn, David P. Smith (USA, 2020, 94’)

Non c’è pace tra i brillantini. E’ giunta l’ora di rivelare ai Pop Trolls che non sono soli nell’universo.

Animazione

Venerdì 7 agosto, Grottammare ore 21,30 – Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte (FR, 2019, 117’)

Due amici decidono di spassarsela al più non posso convinti che rimanga loro poco da vivere.

Anteprima

Sabato 8 agosto, Grottammare – ore 21,30 – Cattive Acque di Todd Haynes (USA, 2019, 126’)

La lotta legale dell’avvocato Robert Bilott contro la compagnia chimica DuPont.

Dal regista di Carol

Novità

Domenica 9 agosto, Grottammare ore 21,30 – La famiglia Addams di Conrad Vernon, Greg Tiernan (USA, 2019, 105’)

La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo in una nuova versione cinematografica.

Animazione

Lunedì 10 agosto, Grottammare ore 21.30 – Gli anni più belli di Gabriele Muccino (ITA, 2020, 129’)

Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita davanti. La storia di quattro amici raccontata nell’arco di quarant’anni, dall’adolescenza all’età adulta.

9 candidature nastri d’argento

Martedì 11 agosto, Grottammare ore 21.30: Cena con delitto di Rian Johnson. (USA, 2019, 130’)

Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta…

Vincitore film dell’anno AFI Adwards 2020

Mercoledì 12 agosto, Grottammare ore 21.30: L’Amore a domicilio di Emiliano Corapi (ITA, 2019, 90’)

Renato, un assicuratore abile nel proprio lavoro, si è sempre tenuto a distanza da relazioni che implicassero un vero coinvolgimento. Quando si trova a dare un passaggio ad Anna, la situazione assume ai suoi occhi una dimensione molto interessante.

Novità.

Giovedì 13 agosto, Grottammare ore 21.30 – Il Piccolo Yeti di Jill Culton, Todd Wilderman (USA, CN, 2019, 97’)

Un piccolo Yeti deve tornare dalla sua famiglia. Per farlo, si fa aiutare da un gruppo di “umani”.

Animazione

15-16 agosto, Grottammare ore 21,30 – Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (ITA, 2020, 120’)

La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale.

Sabato 15 ore 21,30

Domenica 16 ore 21,30

Orso d’arte 2020

Anteprima

Lunedì 17 agosto, Grottammare ore 21,30 – Marie Curie di Marie Noelle (PL, DE, FR, 2017, 95’)

Fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto.

Anticipazione concessa da Valmyn Distribuzione

Cinema indipendente

Martedì 18 agosto, Grottammare ore 21,30 – Parasite di Bong Joon-ho. (KR, 2019, 132’)

Ki-woo e la sua famiglia vivono in un appartamento sotto il livello della strada. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca: Ki-woo…

Palma d’Oro – Oscar Miglior Film, Miglior Regia

Mercoledì 19 agosto, Grottammare ore 20,30 – Sonic – Il Film di Jeff Fowler (USA, CA, JP, 2020, 100’)

Sonic è un riccio blu elettrico che corre ad una velocità superiore a quella del suono. Tra animazione e live-action, un film dedicato al porcospino più veloce del mondo dei videogiochi.

Animazione

Mercoledì 19 agosto, Grottammare ore 22,30 – La Piazza della mia Città – Lo Stato Sociale di Paolo Santamaria (Ita, 2020, 83’)

Le riprese del concerto de Lo Stato sociale nella loro città di Bologna.

Anteprima

Giovedì 20 agosto, Grottammare ore 21,30 – La Candidata Ideale di Haifaa Al-Mansour (AE, 2019, 101’)

Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne.

Anteprima Venezia 77

Venerdì 21 agosto, Grottammare ore 21,30 – Frozen II – Il Segreto di Arendelle di Jennifer Lee, Chris Buck

(USA, 2019, 103’)

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce…

Animazione

Sabato 22 agosto, Grottammare ore 21,30 – 18 Regali di Francesco Amato (ITA, 2020, 115’)

Elisa Girotto aveva quarant’anni quando la sua vita è stata stroncata dalla malattia. Prima di morire, però, Elisa ha trovato un modo di restare accanto a sua figlia.

Il regista e l’attrice Valentina Illuminati, ospiti della serata

Lunedì 24 agosto, Grottammare ore 21,30 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (ITA, 1970, 118’)

Un commissario di polizia uccide l’amante che lo sta tradendo con uno studente contestatore, ma non si cura di nascondere le tracce del delitto.

Omaggio a Ennio Morricone

con il regista Marco Chiarini e il musicologo Lorenzo Materazzo

Martedì 25 agosto, Grottammare ore 21,30 – Sola al mio matrimonio di Marta Bergman (BE, 2018, 121’)

Una giovane madre rumena abbandona la figlia per unirsi a un uomo in Belgio. Lo fa per disperazione, per sopravvivere a una vita senza prospettive.

Anteprima

Mercoledì 26 agosto, Grottammare ore 21,30 – Memorie di un assassino di Bong Joon-ho (KR, 2003, 129’)

In un piccolo villaggio, nel 1986, viene trovata una giovane donna brutalmente assassinata. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l’intera regione nel terrore.

Dal regista di Parasite

Venerdì 28 agosto, Grottammare ore 21,30 – Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (ITA, 2019, 97’)

Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità. Will è suo padre, ma lo ha abbandonato prima della nascita. La vita li porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda.

Family

Sabato 29 agosto, Grottammare ore 21,30 – Cosa resta della rivoluzione di Judith Davis (FR, 2018, 88’)

Angela aveva 8 anni quando aprì il primo McDonald’s a Berlino Est. Da allora ha lottato contro la maledizione della sua generazione: nascere “troppo tardi”in un momento di depressione politica globale.

Anteprima

Il film sarà presentato da Simona Malagoli della Wanted distribuzioni

Lunedì 31 agosto, Grottammare ore 21,30 – Corpus Christi di Jan Komasa (PL, FR, 2019, 115’)

Daniel è un ventenne che vive una trasformazione spirituale mentre sconta la sua pena in un centro di detenzione. La vita di un ragazzo che cambia a causa di un equivoco che lo fa diventare prete.

Anteprima

Le prime visioni

Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (ITA, 2020, 120’)

La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale.

Orso d’Argento 2020

Anteprima – Prima visione

