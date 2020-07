SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Croce Rossa Italiana-Comitato di San Benedetto del Tronto ha ricevuto in dono dalla ditta Gabrielli spa di Ascoli Piceno un ozonizzatore, strumento che serve per sanificare divise e mezzi, una sedia scendiscale Spencer per le attività di emergenza e un contributo economico da destinare all’aiuto dei senza fissa dimora.

“Questo atto è molto significativo per il nostro territorio – dice il presidente della Cri Cristian Melatini – considerati i servizi che la Cri eroga ai cittadini, con particolare riferimento a quelli in difficoltà temporanea o permanente. Ho voluto ringraziare la Gabrielli spa per il prezioso dono e colgo l’occasione per sottolineare che le donazioni ci aiutano a svolgere meglio il nostro compito ma soprattutto ci incoraggiano a moltiplicare gli sforzi per stare vicino alla gente, soprattutto a quella che soffre”.

