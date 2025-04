SAN BENEDETTO – Si svolgerà domenica 25 maggio, alle ore 09,30, sul lungomare di San Benedetto, la decima edizione di “Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni”, gara podistica competitiva e passeggiata ludico-motoria, a sostegno della prevenzione, dei buoni stili di vita e della ricerca contro il cancro. L’iniziativa è organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli Piceno, Amandola e Val Vibrata (Zona B della IV Circoscrizione del Distretto 108A), è patrocinata dal comune di San Benedetto ed è realizzata in collaborazione con tecnica della ASD Running Team d’lu Mont.

La gara prevede, come di consueto, la presenza del Corner della Salute, organizzato in piazza Giorgini con il contributo fondamentale della Croce Rossa, Comitato di San Benedetto del Tronto, dove saranno a disposizione gratuitamente consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere. Quest’anno, con un corner informativo, parteciperà anche con l’Astd Onde Glicemiche Odv, una realtà che riunisce persone con diabete e che ha l’obiettivo di offrire supporto, informazione e sensibilizzazione sulla gestione della malattia. Si stima, infatti, che in Italia oltre 4 milioni di persone siano affette da diabete, la quasi totalità di “tipo 2”, con un trend della malattia in ascesa che potrebbe portare l’attuale percentuale di malati (circa il 6% della popolazione italiana) al 10% entro il 2040.

“Siamo felici di partecipare alla decima edizione di Corri con Martina perché condividiamo con questa iniziativa dei Lions l’idea che conoscere e prevenire siano le nostre leve più importanti per ridurre l’impatto delle patologie, nel nostro caso del diabete. Da parte nostra, saremo presenti dunque per informare e far conoscere la nostra associazione che crea un collegamento tra istituzioni sanitarie, pazienti e famiglie, queste ultime chiamate a dare al malato un supporto quotidiano e prendere decisioni su cosa preparare da mangiare, come muoversi, quando controllare la glicemia e a dare un aiuto concreto soprattutto imparando a riconoscere i segnali di ipoglicemia e iperglicemia- ha dichiarato la Presidente di Onde Glicemiche, Sabrina Perozzi. “La nostra è un’associazione di volontariato che si è ricostituita nel 2020 e opera a San Benedetto del Tronto occupandosi di diabetici maggiorenni di tipo 1 e tipo 2. Abbiamo al momento 80 associati, compresi alcuni familiari e sostenitori. Siamo affiliati alla ATDM – ha, inoltre, spiegato.

È possibile effettuare la donazione a Corri con Martina anche online, sul sito www.corriconmartina.it. Con la donazione di almeno 10 euro si potrà avere la T-shirt Tecnica da collezione, che potrà essere ritirata concordando le modalità con l’organizzazione.