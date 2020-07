MONTEGRANARO – Operazione antidroga delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

A Montegranaro i carabinieri hanno denunciato un pusher, di origine nigeriana ed extracomunitaria, per spaccio di droga.

A casa, durante una perquisizione dei militari, è stata ritrovata dell’eroina, dell’anfetamina e materiale per il confezionamento delle dosi e dei bilancini.

I carabinieri hanno sequestrato e rinvenuto anche 2 mila euro in contanti.

Sempre nel Fermano guai anche per un giovane: in auto aveva della marijuana, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

