Grazie a Francesca Livraghi per foto e video

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 22 luglio San Benedetto vede “andare via” un pezzo importante per la comunità.

Come già noto Uci Cinemas lascia il Palariviera, la società cinematografica non gestirà la struttura sambenedettese e al momento si è ancora alla ricerca di un gestore per la trasmissione di film e proiezioni.

Questa mattina operai al lavoro, si smontano le insegne.

Nell’assistere allo smontaggio, un po’ di malinconia si avverte, auspicando ovviamente l’arrivo di un nuovo gestore il più presto possibile.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.