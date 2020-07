SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente della Samb Domenico Serafino, nella serata del 10 luglio ha fatto visita alla locanda del Terzo Settore – Centimetro zero di Spinetoli. E’ stata l’occasione per conoscere il lodevole progetto di inclusione solidale che da anni anima Centimetro Zero dove vengono preparati e serviti ottimi piatti.

Lo staff, del quale fanno parte anche ragazzi con disabilità fisiche e mentali, è impegnato tutto l’anno anche in laboratori di recupero creativo e nella cura dell’orto dal quale provengono gran parte delle materie prime usate dalla cucina della locanda.

A fine cena, il presidente ha consegnato gadget ufficiali della Samb a tutti i ragazzi. In foto i super tifosi rossoblu Veronica e Alessio.

