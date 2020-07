I tifosi che invece volessero manifestare, ancora una volta, il loro immenso supporto potranno rinunciare al rimborso della quota di abbonamento non usufruito aiutando in questo modo la società a ripartire con i suoi numerosi progetti dal settore giovanile al minibasket

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket ha reso noto che, a causa della chiusura anticipata del campionato, si rende disponibile ad effettuare il rimborso dei ratei degli abbonamenti della stagione 2019-2020 per le tre partite casalinghe non disputate.

I titolari degli abbonamenti dei settori tribuna, parterre e ridotto, potranno ottenere il rimborso inviando una mail ad amministrazione@sambenedettesebasket.it allegando una foto della propria tessera di abbonamento (con visibile il numero progressivo) oltre ad una scansione di un proprio documento di riconoscimento. Il termine ultimo per chiedere il rimborso è Giovedì 23 Luglio, gli abbonati saranno ricontattati dalla società per ottenere il rimborso del 25% del valore dell’abbonamento.

“I tifosi che invece volessero manifestare, ancora una volta, il loro immenso supporto potranno rinunciare al rimborso della quota di abbonamento non usufruito aiutando in questo modo la società a ripartire con i suoi numerosi progetti dal settore giovanile al minibasket – fanno sapere i rossoblu – La Sambenedettese Basket intende ringraziare fin da adesso i sostenitori che decideranno di non chiedere il rimborso estraendo a sorte un tifoso che si aggiudicherà un completo da gioco ufficiale da gara per la stagione 2020/21 completamente personalizzato”.

Per partecipare all’estrazione è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 3515140969 con il proprio nome ed una foto dell’abbonamento (con visibile il numero progressivo) entro giovedì 23 luglio. Per tutti i partecipanti all’estrazione la Sambenedettese Basket riserverà inoltre uno sconto per la stipula dell’ abbonamento per la stagione 2020/21.

