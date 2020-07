MONTEPRANDONE – Iniziativa giunta quasi al termine nel nostro territorio.

Parliamo di Piceno d’Autore, edizione 2020, al centro storico di Monteprandone.

La rassegna si chiuderà mercoledì 8 luglio con la psicopedagogista Barbara Tamborini che presenterà il libro “La mamma di Attila”. L’incontro sarà coordinato da Francesco Ruiz, psicologo e counselor e si terrà dalle 21 in piazza dell’Aquila.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, nel rispetto delle norme anti-covid, attraverso un form presente sul sito www.picenodautore.it

I posti disponibili sono massimo 150.

L’evento è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio e il contributo di Regione Marche e Bacino Imbrifero del Tronto, con il patrocinio dell’Associazione librai italiani (Ali) e della Fondazione Movimento Bambino onlus, con il sostegno delle aziende private GLS-Picena Express, Teknonet, Picena Zinc che hanno aderito all’ArtBonus, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. In collaborazione con Mia Arredamenti e in partnership con Astrelia. Si ringraziano B&B Palazzo Mestichelli, Ristorante San Giacomo, Dimora di Bacco e 1887.

