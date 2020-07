Un lavoro in omaggio alle vittime del mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lamministrazione comunale di San Benedetto intende organizzare in questo 2020, oltre alla consueta commemorazione di tutti i caduti in mare del 23 dicembre, anche un momento particolare per ricordare la sciagura che si verificò proprio il 23 dicembre del 1970, ovvero il naufragio del motopesca “Rodi” e la morte dell’equipaggio.

Per celebrare l’anniversario dei 50 anni da quel terribile episodio che sconvolse la cittadinanza e mobilitò la popolazione per chiedere l’immediato recupero dello scafo e dei corpi, da tempo l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, insieme ai funzionari del Servizio Cultura e dell’Archivio storico, è al lavoro con la Fondazione Libero Bizzarri.

“E’ dallo scorso anno che stiamo ragionando su come ricordare degnamente quanto accadde 50 anni fa – dice l’assessore Ruggieri – ora stiamo entrando nella fase cruciale del progetto con l’apporto della fondazione Bizzarri che ha tra i suoi scopi proprio il recupero e la conservazione di immagini anche della storia locale. L’obiettivo è la realizzazione di un prodotto audiovisivo che conterrà materiale iconografico, anche inedito, riferito a quei giorni e che intendiamo presentare in un momento pubblico proprio nella ricorrenza della tragedia”.

