SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Siulp di Ascoli.

Dopo ripetute segnalazioni del Siulp sulla grave carenza di personale per il servizio di Volante sulla riviera sambenedettese che non consentono di soddisfare nel miglior modo i cittadini che si rivolgono al 113 per chiamate di soccorso pubblico da parte di chi si trova in stato di grave pericolo, nella serata di ieri con l’arrivo in città del Segretario della lega il Senatore Matteo Salvini i massimi esponenti provinciali del partito hanno chiesto al Siulp Piceno di incontrare il Senatore Salvini per rappresentargli direttamente la grave problematica soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca. Il cordiale incontro è avvenuto nella serata stessa tra il massimo esponente della Lega ed il Segretario Provinciale Siulp Massimo Mellozzi il quale ha avuto modo di rappresentare oltre che la grave carenza di organico in particolare per il servizio espletato da una sola pattuglia di Volante della polizia, anche di una serie di criticità esistenti sul territorio della provincia.

E’ stato in particolar modo stigmatizzato il fatto che la sicurezza dei cittadini e delle numerose imprese economiche del nostro territorio, peraltro già gravemente provate dagli effetti della pandemia da Covid-19, per poter ripartire hanno bisogno di uno standard di sicurezza superiore all’attuale. Il risultato più ottimale si ottiene dalla sinergia tra Istituzioni, Amministrazioni cittadine, associazioni di categoria.

Solo in questo contesto dove, ognuno fa responsabilmente la sua parte e nel rispetto delle regole, si può garantire un livello ottimale di “qualità della vita”.

Il Siulp, il maggior sindacato di polizia a livello nazionale, ritiene senza alcun dubbio estremamente importante l’avvenuto incontro e ribadisce come sempre la propria disponibilità verso tutte le componenti politiche scese già da tempo in campo per le prossime elezioni amministrative per un costruttivo confronto sul tema della “sicurezza”.

