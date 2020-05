SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto sta tornando alla normalità dopo l’emergenza Covid-19”: così scrive la direzione di Area Basta 5 attraverso il direttore Cesare Milani, il quale comunica che “il Pronto Soccorso è pienamente funzionante con tutti gli specialisti per le eventuali consulenze, compresi i pediatri ed i ginecologi. I reparti di Medicina, Geriatria e Cardiologia Riabilitativa con i posti di intensità cardiologica, sono stati riattivati il 25. In data odierna la Neurologia, con il percorso Ictus, e la Medicina Riabilitativa, sono tornate ad accogliere i propri pazienti; gli ambulatori di Ortopedia e Chirurgia Generale hanno ripreso la normale attività”.

“Presto tutto l’ospedale tornerà a disposizione della cittadinanza ed in sicurezza con le opportune sanificazioni effettuate ed i percorsi stabiliti per i sospetti Covid, come da protocolli” scrive Milani.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.