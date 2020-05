La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 29 maggio

GROTTAMMARE – E’ in corso la gara per la gestione degli spazi pubblicitari presso la pista di pattinaggio comunale di via Salvo d’Acquisto a Grottammare.

La procedura è stata indetta dalla Asd Angels’ Skating, concessionaria della gestione dell’impianto davanti al Centro Commerciale L’Orologio, come previsto nell’articolo 13 del contratto di concessione.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 29 maggio.

Il bando e i documenti allegati pubblicati sul sito dell’associazione (www.angelsskating.it – Sez. CHI SIAMO – Bandi di Gara) e sono scaricabili dal link: http://www.angelsskating.it/Bando_di_Gara.pdf.

Richieste di informazioni potranno essere inoltrate direttamente all’associazione sportiva, all’indirizzo di posta elettronica angelsskating@gmail.com.

