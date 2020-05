SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Fino al 12 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni di bambini dai 3 mesi (compiuti a settembre 2020) ai 36 mesi ai quattro servizi educativi comunali: si tratta dei nidi d’infanzia “La Mongolfiera” di v. Manzoni e “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia – via Mattei a Porto D’Ascoli, e delle sezioni Primavera “La Girandola” di via Velino (scuola dell’infanzia di Mattei) e “Il Girasole” di via Impastato (scuola “Marchegiani” del Paese alto). L’iscrizione alle sezioni “Primavera” è riservata ai bambini che compiono 24 mesi di vita entro il 31 dicembre 2020 .

Va detto che la riapertura dei servizi sarà condizionata dalle disposizioni governative in materia che potrebbero anche sancire la non riapertura o lo slittamento della stessa. E’ anche possibile che, per rispettare le prescrizioni di sicurezza, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi potrebbero subire una rimodulazione con riduzione dei posti disponibili.

Il modulo di iscrizione, il relativo avviso/bando sono consultabili e reperibili sul sito comunale www.comunesbt.it alla sezione “altri bandi e avvisi”.

E’ possibile ritirare il modulo di iscrizione presso l’Urp, al piano terra dell’edificio comunale in viale De Gasperi.

Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda telefonare ai numeri 0735/794576 e 0735/794303 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 oppure scrivere a tancredir@comunesbt.it o dangeloe@comunesbt.it

Per ogni altra informazione, come le tariffe e il reegolamento, si rimanda al sito istituzionale www.comunesbt.it (percorso Servizi comunali – Nidi d’Infanzia e sezioni Primavera).

