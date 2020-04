MARTINSICURO – Scorci e paesaggi in tempi di quarantena.

A causa dell’emergenza Coronavirus non ci stiamo godendo come vorremmo queste belle giornate primaverili e di sole per il bene e la tutela di tutti, in particolare dei più fragili.

Ma fortunatamente, grazie alla tecnologia, possiamo ammirare panorami e paesaggi direttamente da casa tramite un cellulare o davanti ad un Pc e Tablet. Una piccola consolazione in attesa della tanto sospirata “normalità”.

Mario Silvestrone e Ferdinando Iustini hanno realizzato, tramite droni, un bel filmato: “Dalla Vibrata al Tronto, il nostro fantastico territorio”. Il Comune di Martinsicuro ha pubblicato il video in questione con tanto di complimenti da parte del sindaco Massimo Vagnoni.

Davvero molto bello e bravi entrambi, buona visione.

Il video diffuso dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, su Facebook

Alcune immagini del nostro territorio .. da un punto di osservazione speciale . Dalle colline … al mare … una Città da amare . Grazie agli amici Mario Silvestrone e Ferdinando Iustini per le splendide immagini . Buona Domenica a tutti voi . Gepostet von Massimo Vagnoni Sindaco am Sonntag, 26. April 2020

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.