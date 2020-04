GIULIANOVA – Forze dell’Ordine in azione, in questo inizio di settimana, per vigilare non solo sulle misure restrittive emesse per contrastare il contagio del Covid-19.

Oggi, 6 aprile, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno sorpreso un pregiudicato lombardo di 40 anni a passeggiare tranquillamente sul lungomare Zara di Giulianova, nonostante fosse gravato da un foglio di via obbligatorio di 3 anni emesso dal Questore di Teramo, nei suoi confronti, nel 2018.

L’uomo è stato diffidato a lasciare immediatamente la città e dovrà rispondere di violazione delle norme anti-Coronavirus.

