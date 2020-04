Per il sesto giorno consecutivo diminuisce il numero dei ricoveri più gravi. In totale i posti letto di intensiva e semi-intensiva sono diminuiti di 55 unità rispetto al 30 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la riduzione dei pazienti Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva negli ospedali delle Marche: sono 141 in base ai dati divulgati alle 14 dal Gores Marche. Ben dieci in meno rispetto al giorno precedente e ben 28 in meno rispetto al picco del 31 marzo.

In totale i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva sono oggi lunedì 6 aprile 427, 55 in meno del massimo dello scorso 30 marzo.

Oggi sono aumentati i ricoveri in semi-intensiva, dove si trovano 286 pazienti, +7 in un giorno. Da capire se si tratta di pazienti usciti dalla intensiva che abbisognano ancora di un supporto anche se meno approfondito o di pazienti che sono entrati nella gestione del sistema sanitario in quella situazione.

