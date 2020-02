SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i tanti consensi ottenuti, da partecipanti e organizzatori, in Riviera si ripeterà un’iniziativa molto importante per coloro che cercano un’occupazione.

Parliamo della “Borsa Mercato del Lavoro” che si svolgerà nuovamente a San Benedetto all’Hotel Calabresi il 27 febbraio dalle 10 alle 17 nella sala Smeraldo della struttura ricettiva.

Dopo il successo avuto lo scorso anno, l’Ente Bilaterale del Turismo in collaborazione con la Confcommercio Provinciale di Ascoli Piceno, Cigl, Cisl e Uil, domanda e offerta di lavoro si incontrano direttamente e nuovamente.

All’evento parteciperanno oltre trenta aziende del settore turismo e pubblici esercizi (hotel, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e altri) alla ricerca di personale dipendente. La manifestazione è gratuita ed è aperta a tutti.

Saranno coinvolte nuovamente le scuole del Piceno come l’Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto (anche per l’accoglienza ai visitatori) e Ascoli Piceno, l’Istituto Turistico Fazzini-Mercantini di Grottammare ma anche i Centri per l’Impiego della Provincia, l’Informagiovani di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima e altri enti.

Oggi, 20 febbraio, conferenza di presentazione della seconda edizione dell’evento all’Hotel Calabresi di San Benedetto.

Fausto Calabresi, presidente Confcommercio, dichiara: “Contenti per la seconda edizione, la prima andò molto bene. Auspichiamo la presenza di tanti giovani”.

Maria Angelotti, segretaria Confcommercio San Benedetto apre la conferenza: “L’edizione 2019 ha riscosso molto successo e consenso dagli operatori. Abbiamo avuto più di 700 presenze, persone che sono venute per i colloqui con le varie aziende del territorio che hanno partecipato all’iniziativa. C’erano molti giovani delle Superiori e anche chi ha perso un’occupazione dai 40 ai 50 anni. Presenti pure tante donne. Quest’anno la richiesta è partita in primis dagli operatori che ci hanno cercato per sapere quando si sarebbe risvolta la Borsa Mercato”.

Enrica Ciabattoni, vice presidente Ente Bilaterale Turismo (sindacati datoriali e Cgil, Cisl Uil), aggiunge: “Speriamo di riconfermarci e anche migliorare le presenze avute lo scorso anno. Una buona opportunità per coloro che cercano occupazione ma anche per l’Ente Bilaterale Turismo che guadagna visibilità e possiamo dare ancora meglio una mano nel trovare un lavoro. Le aspettative sono buone sia per la nostra iniziativa sia per la stagione estiva. Le aziende che parteciperanno sono al momento 33 ma fino al 27 l’adesione è aperta a chiunque ditta. Le tipologie richieste solitamente variano dalla ristorazione, all’animazione e alle pulizie nelle strutture ricettive ma sono comunque ampie. Invitiamo a partecipare, ne varrà la pena ed è davvero una possibilità molto importante”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.