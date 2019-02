In molti si sono già recati, curriculum alla mano, nell’albergo per tenere dei primi colloqui. Il nastro è stato tagliato alla presenza del sindaco Pasqualino Piunti e i principali organizzatori dell’evento

Foto e video, nell’articolo e in Gallery, di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Subito “boom” di visitatori in Riviera per l’iniziativa organizzata dall’Ente Bilaterale Turismo in collaborazione con la Confcommercio.

All’Hotel Calabresi di San Benedetto, dalle 10 fino alle 17 del 28 febbraio, si svolge la prima “Borsa Mercato del Lavoro”.

Quaranta aziende del Piceno, del settore turismo e pubblici esercizi (hotel, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e altri), alla ricerca di personale dipendente. Una grande opportunità per studenti e coloro che cercano un’occupazione.

In molti si sono già recati, curriculum alla mano, nell’albergo sambenedettese per tenere dei primi colloqui. Il nastro è stato tagliato alla presenza del sindaco Pasqualino Piunti e i principali organizzatori dell’evento fra cui il presidente della Camera Commercio Marche, Gino Sabatini, il presidente dell’Ente Bilaterale Turismo, Alessandro D’Isabella, e il numero uno di Confcommercio San Benedetto, Fausto Calabresi.

Borsa Mercato del Lavoro, si parte! Tagliato il nastro all’Hotel Calabresi di San Benedetto

La manifestazione è gratuita ed è aperta a tutti. Protagoniste anche le scuole, i Centri per l’Impiego e gli Informagiovani del nostro territorio.

È la prima volta che nella nostra provincia viene organizzata una manifestazione dove la domanda e l’offerta di lavoro si incontrano direttamente.

Parola agli organizzatori: “Venite a trovarci all’Hotel Calabresi, fino alle 17 siamo qui. E’ una grande occasione e opportunità per coloro che sono alla ricerca di un lavoro”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 124 volte)