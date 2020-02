BERLINO – Accordo tra Centro Agroalimentare Piceno e Italmercati, che in questi giorni è a Berlino per Fruit Logistica, fiera internazionale. Italmercati è la prima Rete di Imprese costituita dai più importanti Centri Agroalimentari ed Agromercati all’ingrosso italiani – rappresenta nel suo complesso un grande asset industriale con superfici attrezzate complessivamente di oltre 600 ettari, fatturati societari di circa 75 milioni di euro ed un giro d’affari delle aziende interne calcolabili complessivamente nell’ordine di 6,3 miliardi di euro.

“Siamo orgogliosi e molto soddisfatti del risultato raggiunto. In questo ultimo anno il nostro centro agroalimentare ha iniziato un percorso di rilancio molto importante – confermano Corrado di Silverio vicepresidente e Francesca Perotti amministratore delegato del Centro Agro-Alimentare San Benedetto del Tronto – Questo nostro ingresso in Italmercati ha segnato un traguardo importante e riconosce il valore dei nostri progetti e l’importanza strategica che il centro agroalimentare piceno rappresenta per l’intero territorio nazionale. Il Centro Agroalimentare Piceno grazie ad Italmercati risorgerà”.

“Gli aderenti rappresentano le più grandi strutture logistico-distributive italiane nel settore del fresco alimentare mosse da obiettivi di sviluppo, innovazione, rilancio delle filiere e riposizionamento competitivo del loro sistema infrastrutturale – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati – Siamo nati proprio per aggiungere alle tradizionali funzioni di rappresentanza, comunicazione istituzionale e studio del settore, quelle – proprie di una rete di imprese – di uno sviluppo ecocompatibile ed integrato della logistica, valorizzando e supportando l’agricoltura, l’export, le certificazioni di qualità, i controlli igienico-sanitari, la formazione e l’Ict. Lavorando in rete facciamo in modo che i Mercati italiani possano contare di più in Europa, accreditandoli come riferimento economico fondamentale anche nell’ambito della nuova Pac 2021 – 2027.

Con queste quattro nuove adesioni, che vanno a coprire aree produttive e poli logistici e distributivi di fondamentale importanza per il nostro paese, Italmercati si conferma un importante player nell’economia dei servizi avanzati e si presenta ancora una volta a Fruit Logistica come un accreditato “main contractor” nel comparto dei sistemi e delle reti infrastrutturali”.

Ad oggi sono quindi aderenti al network Italmercati: Udine Mercati, il Maap di Padova, il Caat di Torino, la So.Ge.Mi. di Milano, Sgm di Genova, Veronamercato di Verona, il Cal di Parma, il Caan di Bologna, il Caar di Rimini, il Mercafir di Firenze, il Car di Roma, il Caan di Napoli, il Caap di San Benedetto del Tronto, il Mercato Agroalimentare della Sardegna ed il Maas di Catania.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.