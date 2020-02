SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Videosorveglianza e rafforzamento di mezzi e personale della Polizia Municipale: questi sono i temi affrontati in un incontro tra gli esponenti dell’associazione Occhio Amico e il sindaco Piunti, il vice Assenti e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Coccia.

“Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento della gara di appalto per l’impianto cittadino di videosorveglianza (si è nella fase di aggiudicazione), sulla situazione della gestione della manutenzione della pubblica illuminazione (il sindaco ha annunciato un prossimo incontro con Cpl Concordia per un confronto sulle problematiche evidenziate), sulla questione del rafforzamento di mezzi e personale della Polizia Municipale (sul tema il sindaco ha ricordato l’azione svolta in sede di Consiglio nazionale Anci per far sì che venga rivista l’intenzione del Ministero dell’Interno di sostenere solo i Comuni con più di 100 mila abitanti)” recita la nota del Comune.

