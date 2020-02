SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione culturale ‘Gli Amici della Riviera’ nata grazie ad un gruppo di amici per istituire eventi culturali e sociali a San Benedetto del Tronto e dintorni, organizza un evento al Centro Sociale Primavera per i nonni ospiti della struttura e per i bambini che vorranno partecipare dal titolo ‘Nonni e bambini al Centro Primavera per 100 Rodari’ che si terrà mercoledì 5 febbraio a partire dalle 16,30. L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto, settore Politiche Sociali.

L’associazione ‘Gli amici della Riviera’ del presidente Alessandro Larovere vuole omaggiare Gianni Rodari nell’anno del centenario della sua nascita con la lettura di alcune novelle tratte dal volume ‘Favole al telefono’: “Abbiamo deciso di esordire con la nostra associazione con un evento dedicato ai 100 anni della nascita di Rodari – spiega il presidente Larovere -. L’iniziativa è stata voluta fortemente da Maria Claudia Perazzoli e Lara Facchini, che sono nel consiglio d’amministrazione, e ho scelto il Centro Primavera come prima tappa delle nostre iniziative, perché entrare in questo luogo e vedere nonni e bambini insieme felici mi riempie il cuore di gioia. Un grazie va al Comune di San Benedetto del Tronto nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni e del suo staff, per la grande opportunità che ci ha concesso”.

Soddisfatta dell’iniziativa l’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni: “Ringrazio l’associazione ‘Gli amici della Riviera’ per aver organizzato gratuitamente questa iniziativa di grande valenza sociale per gli anziani ospiti del centro”.

