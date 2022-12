SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche l’area del centrodestra ha espresso la propria opinione riguardo l’ubicazione del nuovo ospedale di San Benedetto.

L’ex sindaco Pasqualino Piunti: “A noi come centrodestra non si può muovere l’accusa di non aver difeso il Madonna del Soccorso. La Regione ha fatto uno studio, indicando la nostra città come città adatto. Non possiamo perdere questa opportunità, significherebbe tornare indietro di anni e perdere tutto il lavoro che anche la nostra amministrazione ha profuso. Se l’area di Ragnola non dovesse essere idonea, ne troveremo un’altra. Il voto alla delibera è favorevole”.

La consigliera di centrodestra Emanuala Carboni: “La delibera della Regione che ha indicato San Benedetto come comune prescelto per la realizzazione di un nuovo ospedale è frutto del lavoro fatto dal centrodestra negli scorsi anni”.