SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni scorsi, la consigliera comunale Emanuela Carboni, della lista “Piunti Sindaco” si era detta scettica riguardo la gestione dei fondi da destinare ai profughi ucraini, criticando non il fine ultimo dell’amministrazione, condivisibile, bensì la procedura attuata nell’erogazione dei buoni spesa, che “inizialmente avevano una diversa destinazione”.

Per capire meglio la sua posizione, abbiamo intervistato l’ex consigliera alle politiche sociali (in primo piano il video integrale).

Emanuela Carboni: “Fermo restando che l’amministrazione comunale debba accogliere i profughi ucraini, non ho condiviso il punto riguardante l’erogazione dei buoni spesa, dichiarato dall’assessore alle politiche sociali Sanguigni sulla stampa locale nei giorni scorsi. Mi sono infatti prodigata per verificare la procedura che è stata messa in atto e mi sono resa conto che in realtà i buoni sono stati riconosciuti alle famiglie sambenedettesi che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i profughi nelle proprie abitazioni. I buoni tuttavia, sono stati attinti dal fondo “aiuto sociale”, che era stato erogato per i sambenedettesi che hanno problemi nel pagare bollette o affitti. Pertanto pur essendo d’accordo nel sostenere chi fugge dalla guerra, non condivido la scelta di utilizzare questi fondi, inizialmente destinati ad altri scopi”.

“Il compito dell’amministrazione – prosegue l’ex assessore – è quello di fare da collante con gli organi preposti al supporto dei profughi, come la Prefettura. Non bisogna perdere d’occhio le difficoltà dei sambenedettesi. Nella scorsa giunta, io ero supportata da due consiglieri comunali, perchè l’assessore alle politiche sociali è arduo e costante. Ora vedo disattenzione verso queste problematiche, infatti mi capita quotidianamente di ricevere segnalazioni e lamenti sui ritardi degli aiuti. Inoltre, i contratti delle assistenti sociali che supportano il Comune sono in scadenza, quindi la preghiera che rivolgo all’amministrazione è di supportare maggiormente tutte le categorie del sociale, senza perdere di vista le difficoltà dei nostri concittadini”.