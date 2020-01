Il 19 agosto scorso la FIGC regionale , con il presidente Paolo Cellini aveva ufficialmente approvato il progetto proposto dal responsabile regionale per il settore femminile Mario Borroni. Le Marche ripartono così dopo alcuni anni anche con l’attività della Rappresentativa che vedrà la partecipazione al Torneo delle Regioni, che negli anni passati le marchigiane hanno anche vinto (anno 2002).

Un traguardo importante dopo i fasti degli anni ’90 e 2000 che hanno visto squadre marchigiane partecipare alla massima serie, come la Picenum Ascoli (serie A e serie B) che aveva portato nel territorio ragazze della Nazionale ma anche il Senigallia (Serie A, e A2) e la Jesina (attualmente impegnata anche nel campionato nazionale di serie C ) che hanno disputato campionati di serie A, senza dimenticare il Montecassiano e il Porto Sant’Elpidio che hanno disputato diverse stagioni in serie B nazionale. Anche San Benedetto del Tronto vanta una lunga tradizione calcistica femminile, avendo partecipato negli anni 2000 ai campionati di serie C regionale nelle Marche e da alcuni anni ha ripreso l’attività creando una formazione con tante atlete del territorio, attualmente l’unica, la Sambenedettese nella provincia a vantare una prima squadra e pronta per questa nuova sfida dopo alcuni anni passati nel campionato umbro-marchigiano. Insomma una storia tutta da riscrivere che può ripartire solo così con un campionato tutto marchigiano.