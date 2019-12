ROMA – Onori e omaggi per una realtà sambenedettese.

Il Premio Libero Bizzarri arriva da San Benedetto a Roma. La Conferenza Stampa di presentazione della AntologiaDoc – Saggi, Scritti e Interviste in 25 Anni del Premio Libero Bizzarri si terrà lunedì 16 dicembre, ore 11.30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati sita in via della Missione a Roma.

Interverranno Maria Pia Silla, Gianni Balloni, Elvira Bizzarri, Gioia di Cristofaro Longo, e i registi: Mimmo Calopresti, Giuseppe Piccioni, Italo Moscati, Massimo Clementi;

di Claudia Pampinella Presidente di Doc.it (Associazione Documentaristi Italiani).

AntologiaDoc raccoglie i saggi pubblicati nei 25 cataloghi, che hanno descritto le singole 25 Rassegne Premio, attraversando tematiche, indagando aspetti e problematiche multiformi: dall’antropologia alla sociologia, all’urbanistica, all’ambiente, all’evoluzione dei linguaggi di comunicazione.

I saggi sono raccolti per edizioni, ogni raccolta è preceduta da un pensiero di oggi scritto da documentaristi, giornalisti, critici cinematografici.

25 Edizioni della Rassegna del Documentario Premio Libero Bizzarri: un lavoro enorme, che ha prodotto una quantità immensa di collegamenti operativi e produttivi. Un progetto come quello della Fondazione ha una funzione, una mansione precisa ancora oggi, nel convogliare e aggregare chi ha a cuore questo cinema ancora tanto fragile e delicato e nel fornire uno strumento per navigare nell’oceano delle notizie dedicate al cinema del reale.

