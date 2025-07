SAN BENEDETTO – La Sessione estiva della 32^ Edizione della Rassegna del documentario Premio Libero Bizzarri ha come tema di questa trentaduesima edizione, realizzata in media partnership con Rai Cultura, TGR e con il patrocinio di Rai Documentari, è L’intelligenza creativa: nuove forme di narrazione.

Intelligenza Artificiale, Design, tecnologia, innovazione culturale, creatività, digitale: molti pionieri hanno lasciato un segno, inaugurando nuove ere e possibilità, specie nei momenti di grande difficoltà.

Nell’ambito della Rassegna vogliamo promuovere quei documentari capaci di esplorare il domani facendo tesoro delle esperienze del passato, da un lato fotografando la situazione attuale e immaginando quella futura, dall’altro ispirando persone e comunità per costruire un futuro migliore. Nel cinema documentario le storie di grandi personaggi del passato e l’innovazione si intersecano in modo complesso. I documentari possono approfondire e riportare alla luce le personalità che hanno contribuito a sviluppare importanti processi innovativi generando nuove prospettive e analisi critiche. Oltre ai grandi personaggi che hanno contribuito con la loro creatività a sviluppare innovazione culturale, attraverso le varie sezioni della Rassegna, vogliamo approfondire in che modo l’innovazione tecnologica attuale influenzi il comune sentire nello sviluppo dei contenuti audiovisivi.

L’attuale situazione emergenziale ha modificato le nostre abitudini e la nostra società. Con l’espansione nei settori creativi dell’Intelligenza Artificiale, il cinema documentario si trova di fronte alla necessità di confrontarsi con l’utilizzo di nuovi strumenti, processi e linguaggi. Nell’ambito della Rassegna vogliamo esplorare criticamente come l’IA intervenga nel racconto del reale, tra nuove possibilità creative, interrogativi etici e ridefinizione dei concetti fondanti del genere documentario, un genere che ha sempre oscillato tra osservazione e interpretazione.

Serata conclusiva domenica 6 luglio alle ore 21.00 con la proiezione del documentario Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro scritto e diretto da Marcello Foa, che racconta la straordinaria vita di uno dei geni del nostro tempo, fisico, inventore e imprenditore italiano, venerato nella Silicon Valley ma poco conosciuto dal pubblico in Europa. Ha inventato il microchip, il touchscreen e il touchpad.

Ospiti della serata Marcello Foa, giornalista e ex presidente di Rai Radiotelevisione Italiana, Luigi Maria Perotti, documentarista, Giulia Zenni, scrittrice, counselor relazionale, formatrice e coach, in conversazione con Beatrice Coletti, senior media e communication manager. La presentazione sarà l’occasione per proporre al pubblico l’innovativo progetto a cura di Luigi Maria Perotti in collaborazione con SAIlab – Università degli Studi di Siena dal titolo Tales from Neurocene, un teaser della durata di 10 minuti, interamente generato dall’intelligenza artificiale.

Tutte le serate ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, avranno come prologo una selezione di brevi documentari a cura di Giungla Collective, il collettivo che si impegna a promuovere e valorizzare i lavori di giovani cineasti.