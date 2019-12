SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tempo di ricorrenze e incontri culturali in Riviera.

In occasione dei festeggiamenti per il X anniversario dell’Associazione “I luoghi della scrittura” Italo Moscati presenterà il libro ” Federico Fellini. Cent’anni: Film, Amori, Marmi” sabato 14 dicembre alle ore 18 presso il Ristorante “Il Bucaniere” Viale Europa 50 San Benedetto del Tronto. Conversa con lo Scrittore Roberto Ippolito. A seguire note dei due Scrittori.

Italo Moscati

Scrittore e regista, storico del cinema e del teatro, docente universitario. Ha collaborato con diversi registi famosi e realizzato film e docufilm. L’ultimo film è 1200 km di bellezza per Cinecittà Luce, il racconto di com’era e com’è la bellezza nel nostro Paese. Castelvecchi ha già pubblicato The Young Sorrentino. Il ragazzo vissuto su una panchina e Non solo voce. Maria Callas (2017), Vittorio De Sica. Ladri di biciclette e ladri di cinema (2018) e Sergio Leone. Quando i fuorilegge diventano eroi (2019).

Il Libro

Federico Fellini – Cent’anni: film, amori, marmi

È un amore carico di equivoci quello che circonda il grande regista, nella vita privata e nell’arte: Fellini incontra, assorbe e sfida i piani alti della storia del cinema, dove abita Chaplin (che Fellini aveva amato e poi detestato), dove vive il maestro Rossellini, e dove entrò Pasolini, amico-nemico di Fellini, personalità con cui confrontarsi e rivale.

Italo Moscati si inoltra in un racconto che comprende le luci e le ombre che hanno avvolto il celebre regista: i rapporti con la famiglia, la sua Rimini, poi Roma, l’ambiente cinematografico, la giostra dei produttori e dei politici. Una “festa” spettacolare che si è estinta con La dolce vita e con 8 ½: due marmi che hanno accompagnato il fellinismo in un poetico, esausto, corteo funebre dal sapore di un’unica commedia italiana.

Roberto Ippolito è un giornalista e scrittore italiank. Autore di best seller. Fra i suoi libri Evasori, Il Bel Paese maltrattato Ignoranti e Abusivi e “Eurosprechi. È organizzatore culturale. Ha ideato e diretto “Voluminosi ai Granai a Roma (festival letterario non stop 9 ore), Libri al centro a Cinecittà (primo festival mai svolto in un centro commerciale),”con Pasolini a Roma, Nel baule al Maxxi, A tutto volume[ a Ragusa, “Pagine in cammino” a Castellaneta. È stato editor del Festival dell’economia[ di Trento. Ha dato vita al Tour del Brutto dell’Appia Antica.. Dopo aver curato a lungo l’economia per il quotidiano La Stampa, è stato direttore comunicazione Confindustria, direttore relazioni esterne dell’università Luiss di Roma e docente di “Imprese e concorrenza” alla Scuola superiore di giornalismo della stessa LUISS.

